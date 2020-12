Was macht Essers Leiste? Ratajczak könnte auch gegen Bochum im 96-Kasten stehen

Die sechs Stunden lange Busfahrt in den Osten Baden-Württembergs - und vor allem die genauso lange Rückfahrt - ist ihm am Samstag erspart geblieben. Michael Esser, mit Abstand notenbester Spieler von Hannover 96 in dieser bislang so verkorksten Zweitliga-Saison - verpasste die Partie in Heidenheim mit Leistenbeschwerden.

Sein Ersatz ist noch einmal fünf Jahre älter, gehörte in Heidenheim neben Linksverteidiger Niklas Hult zu den besten Hannoveranern. Und dennoch konnte Michael Ratajczak auch die zweite Niederlage mit ihm als Schlussmann - am 21. Juni diesen Jahres gab es bei seinem Debüt ein 1:2 beim FC Erzgebirge Aue - nicht verhindern. Beim Tor des Tages von Christian Kühlwetter war er machtlos.