Scheitern des Geisterspielplans? "Dann sind die Vereine tot", so 96-Boss Martin Kind

Zweieinhalb Stunden Videokonferenz sind etwa so lang wie ein Pokalspiel mit Verlängerung und anschließendem Elfmeterschießen – und wie in der Schalte der DFL mit den 36 Klubs aus der 1. und der 2. Liga am Donnerstag auch genauso spannend. In beiden Fällen geht’s ums Weiterkommen – im Pokal in die nächste Runde, für den Profifußball um den nächsten Schritt zum Weiterspielen.

96 ist mit einem Trio im Einsatz

Hannover 96 war dabei mit einem Trio zugeschaltet. Neben Profichef Martin Kind schauten mit Frank Baumgarte der kaufmännische Leiter und mit Reinhold Voglsang der Anwalt zu. Die wichtigste Erkenntnis für Kind: „Ich bin aus vielen Gründen hoffnungsfroh.“

DFL-Chef Christian Seifert hat den 96-Boss dabei überzeugt: „Er beweist Führungsstärke und macht einen tollen Job“, lobt Kind. Vor allem habe Seifert „eine Lösung mit den TV-Partnern erreicht, das ist in der aktuellen Situation wichtig für die Liquidität der Klubs“.