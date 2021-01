Verletzungsanfällig! Aber darum hat Josip Elez eine neue Chance bei Hannover 96

So sah Jaka Bijol beim 2:3 gegen St. Pauli kurz vor dem Abpfiff Gelb-Rot und fehlt im Frankenland. Genau wie Marcel Franke, der nach seiner fünften Gelben Karte ebenfalls eine Sperre absitzen muss.

Knapp 105 Minuten dauerte die Einheit - bei "norddeutschen Schietwetter", wie 96 twitterte. Um 17.15 Uhr ging es in den Feierabend. Zuvor hatte es interessante Einblicke in die Planungen von Trainer Kenan Kocak gegeben. Der muss am Sonntag (13.30 Uhr) zum Hinrundenabschluss beim 1. FC Nürnberg nämlich auf zwei Riesen in der Defensive verzichten.

Hannover 96 kehrte am Dienstag drei Tage nach dem 2:3 gegen St. Pauli auf den Trainingsplatz zurück - hier sind die Bilder dazu. © Florian Petrow

Elez-Vertrag läuft aus

Simon Falette, zuletzt zweimal 90 Minuten auf der Bank bekommt in der Innenverteidigung eine Einsatzgarantie neben Abwehrchef Timo Hübers. Und für das Herzstück im Mittelfeld gibt es offensichtlich zwei Kandidaten: Josip Elez und Baris Basdas.

Am Dienstag probierte Kocak es mit Falette als Verteidiger und Elez, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, im Mittelfeld. Eine Garantie, dass es in Nürnberg genauso ausschauen wird, gab Kocak aber nicht.

"Verletzungsanfälligkeit"

„Josip ist ein wertvoller Spieler, der viele gute Spiele gemacht hat. Durch die Verletzungsanfälligkeit" kam er zuletzt nicht so sehr zum Tragen bei uns“, sagte Kocak am Dienstag.

Michael Ratajczak setzte am Dienstag mit dem Training aus, den Keeper plagen Rückenprobleme. Am Mittwoch bittet Kocak zu zwei weiteren Einheiten, bevor am Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils einmal trainiert wird.