Hannover 96: Horn hilft mit seinem Teuchert-Treffer im Konsolen-Duell

Die DFL hat sich eine Alternative zum realen Fußball überlegt. An diesem Wochenende fand erstmals die Bundesliga Home Challenge statt, bei der 26 Vereine aus der 1. und 2. Bundesliga im Spiel FIFA 20 gegeneinander antreten - darunter auch Hannover 96. 96 spielte am Samstagabend gegen den FC Augsburg. Zwei E-Sportler der jeweiligen Vereine und zwei Spieler der Profimannschaften traten in zwei Duellen gegeneinander an. Zunächst spielte der 96-Konsolenprofi Marcel Deutscher gegen den Augsburger FIFA-Experten Yannic Bederke.

Das sind die Spieler von Hannover 96 und ihre speziellen Eigenschaften bei FIFA 20 Ron-Robert Zieler (TW, Gesamtstärke 76, Potenzial 76): Die Nummer 1 der Roten ist nicht nur der beste Torhüter im Kader von 96, sondern auch in der gesamten 2. Bundesliga. Seine Stärken sind Hechten, Reflexe und Stellungsspiel. Sein Potenzial ist allerdings bereits ausgeschöpft. ©

96-eSportler Marcel Deutscher muss sich geschlagen geben In einer umkämpften Partie siegte letztendlich der FC Augsburg knapp mit 1:0. Florian Niederlechner erzielte das goldene Tor für das Team von Yannic Bederke. 96-eSporler Marcel Deutscher sprach hinterher von einem gerechten Augsburger Erfolg: "Es war ein ziemlich verdienter Sieg. Ich hatte relativ wenige Chancen nach vorne. Er hat das 1:0 gemacht und es dann gut runtergespielt." Damit war klar, dass 96 die zweite Begegnung gewinnen musste. Für die Roten trat Verteidiger Jannes Horn an der Konsole an und traf auf FCA-Stürmer Marco Richter. Und es ging denkbar schlecht los: In der 27. Minute konnte Richter durch ein Tor von Alfred Finbogasson mit 1:0 in Führung gehen. Doch Horn steckte nicht auf und durfte noch vor der Halbzeitpause den Ausgleich durch Cedric Teuchert (39.) bejubeln.

Horn verpasst den Sieg gegen Richter In Durchgang zwei bestimmte der 96er die Begegnung weitestgehend, doch es langte am Ende nicht. Horn verpasste einige gute Möglichkeiten und musste sich mit einem 1:1 begnügen. "Es war ein gerechtes Unentschieden. Ich hatte am Ende noch eine dicke Chance - er auch. In der ersten Halbzeit bin ich nicht so gut reingekommen - zu viele leichte Ballverluste. Die zweite Halbzeit war dann besser. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Es hat mich gefreut, dabei sein zu dürfen", sagte Horn nach der Partie. Bei der Bundesliga Home Challenge werden beide Ergebnisse zusammengezählt. Damit musste sich Hannover 96 dem FC Augsburg denkbar knapp mit 1:2 geschlagen geben. Bereits am kommenden Wochenende soll der nächste Spieltag des neuen DFL-Formats stattfinden - die Begegnungen stehen allerdings noch nicht fest.

Hier könnt ihr euch das Duell zwischen 96 und Augsburg anschauen:

#StayAtHomeCup bringt 8000 Euro für den guten Zweck Die Bundesliga Home Challenge war allerdings nicht das einzige virtuelle Ereignis des Wochenendes. Bereits am Freitagabend fand der von Hannover 96 veranstaltete #StayAtHomeCup statt, bei dem sich 512 Teilnehmer ebenfalls in FIFA 20 duellierten. Die Teilnahmegebühr und die Sponsorengelder flossen der Wohnungslosenhilfe der Caritas in Hannover zu. Insgesamt kamen dabei satte 8000 Euro zusammen.

Hier könnt ihr euch den #StayAtHomeCup anschauen: