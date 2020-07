96-Chef Martin Kind legt die Messlatte an: "Wir müssen JETZT hoch"

Es gibt aber auch Fußballfakten, die sich die Macher in Hannover genau anschauen. Vor allem diese: Von allen Bundesliga-Absteigern kehrten 32,4 Prozent schon ein Jahr später zurück, also etwa jeder dritte Verein stieg umgehend wieder auf. 2017 gelang 96 auch die schnelle Rückkehr.

Es werden halt viele Daten gesammelt, nicht alle helfen wirklich weiter. 96 hat etwa jüngst bei der Niederlage in Aue mal wieder erfahren, dass auch mit 70 Prozent Ballbesitz allein nichts zu gewinnen ist.

Wenn der TV-Kommentator mal wieder in seine Statistikschublade greift und uns erklärt, dass dies der erste Einwurf von der rechten Seite hinter der Mittellinie am zweiten Wochenende nach einer Mondfinsternis ist, dann kann man sich nur bedanken für diesen wertvollen Hinweis.

18 Profis, die bei Hannover 96 noch unter Vertrag stehen, absolvieren am 1. Juli einen Laktattest. © Florian Petrow

18 Profis, die bei Hannover 96 noch unter Vertrag stehen, absolvieren am 1. Juli einen Laktattest.

Nach zwei Spielzeiten schaffen es dann noch 12,7 Prozent der Absteiger – aber nur noch 4,9 Prozent kehren im dritten Jahr ins Oberhaus zurück.

Das heißt, in den ersten beiden Jahren nach dem Absturz ist die Aufstiegschance am größten. Das erste Jahr hat 96 bereits verschenkt. Angepeilt war zwar der Aufstieg, heraus kam nach vielen Irrungen und Personalwechseln aber Platz sechs.

Für den 96-Chef ist mit Blick auf die Faktenlage vor der zweiten Saison in der 2. Liga klar: „Wir müssen jetzt hoch“, sagt Martin Kind und kündigt an: „Wir werden alle Entscheidungen an diesem Ziel orientieren.“