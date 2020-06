Keine Zukunft für Guidetti, Albornoz und Co.: Wer wird bei Hannover 96 verabschiedet?

Er hat sich zu früh gefreut - John Guidetti schien in der 3. Minute das 1:0 gegen Bochum erzielt zu haben - doch nach Videobeweis wurden es dem Stürmer wegen Abseits aberkannt. Wenn nun mit dem Abpfiff für viele Spieler die 96-Zeit endet, dann auch für Guidetti, der gehofft hatte, bleiben zu können.

It’s time to say good-bye

Am Montag trifft sich die Mannschaft ein letztes Mal - es wird ein Massen-Abschied. Von den zwölf Profis, deren Verträge morgen auslaufen, werden wahrscheinlich elf verabschiedet - in einem Livestream auf der 96-Webseite ab 16.15 Uhr. It’s time to say good-bye - für eine ganze Mannschaft. In besseren Bundesliga-Zeiten bekamen die 96-Spieler Uhren mit auf dem Weg. Zurzeit wird es wohl nur noch für ein Bild oder eine Collage und einen Blumenstrauß reichen.

Ob Guidetti Hannover wehmütig verlassen wird, ist schwer zu sagen. Der Schwede hat mit seinem Charakter und seinem Auftreten nicht nur den 96-Chef beeindruckt. „Ein super Typ“, lobt Martin Kind. Menschlich ein Verlust, sportlich aber ist der Stürmer für 96 nicht finanzierbar.