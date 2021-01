Mehmet Ekici: Zuber und Kind überzeugen den Trainer – kein Vertrag mehr für unfitte Spieler

Hannover 96 spielt in der kommenden Zweitligasaison unter anderem gegen Fortuna Düsseldorf, den Hamburger SV und Eintracht Braunschweig. ©

Das ist der Spielplan von Hannover 96 in der Saison 2020/21 der 2. Bundesliga:

Auf der PK gibt es noch Lob von Kocak

Dazu liefert der Termin des 96-Tweets am Nachmittag deutliche Hinweise. Bei der Pressekonferenz um 11 Uhr hatte Kocak noch um Ekici geworben. Er sei „ein sehr erfahrener Spieler, der sich sehr gut in die Truppe integriert hat“. Und weiter: „Technisch sehr versiert, kann sehr gut in den Halbräumen spielen, hat sehr gute Abschlüsse“, schwärmte der Coach. Allerdings ohne die Schwächen zu verschweigen. Er könne zwar „seinen Fleiß im Training beurteilen“. Wann aber Ekici die nötige Wettkampfhärte erreicht habe, „sei schwer Pi mal Daumen zu sagen“.

Ekici kann zwar auf eine eindrucksvolle Vita verweisen: Bei den Bayern ausgebildet, in Nürnberg Profi geworden, Leistungsträger in Bremen, zuletzt bei Fenerbahce Istanbul. Er ist aber schon zu lange nicht mehr im Wettkampfmodus. Letztmals spielte er am 27. Juni 2020 für Fenerbahce.

Ekici-Verpflichtung Rückfall in alte Zeiten

Ende November scheiterte ein Transfer zu Drittligist Türkgücü München. Anfang Dezember präsentierte Kocak den Spieler als Trainingsgast und sprach von einer „Win-win-Situation“. 96 habe eine Verstärkung im Training, Ekici könne sich fit halten. Daraus wurden fünf Wochen.

Von Beginn an wurde über Kocaks wahre Motive gerätselt. Je länger Ekici dabei blieb, desto offensichtlicher wurde Plan des Trainers, den Spieler zu verpflichten. Kind und Zuber lehnten das ab. Es wäre ein Rückfall in überstanden geglaubte Zeiten gewesen.