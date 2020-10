Probleme vor dem Derby? Ruhende Bälle bereitet 96 Sorgen

Gerade nach Ecken sieht 96 regelmäßig mäßig aus. Das gilt für die neue Saison genauso wie häufig in der vergangenen. Im Zentrum fehlt es an Kopfballstärke, bei der Zuordnung stimmt auch nicht immer alles.

„Standards sind immer Teil unseres Programms. Ich kann 24 Stunden am Tag Standards trainieren, aber in dem Moment müssen wir einfach da sein“, kommentiert Kocak. Heißt im Klartext auch: Sein Team setzt das Geübte (noch) zu selten um, wenn’s darauf ankommt.

Aber nicht nur die Standardschwäche hinten bereitet den 96-Kräften Sorgen – auch vorne klappt bei Weitem nicht alles so, wie der 96-Coach sich das vorstellt. Auch wenn immerhin das Pokaltor von Timo Hübers nach einer Ecke fiel. Vorbereiter war Dominik Kaiser.

Luft nach oben auch in der Offensive

Dennoch soll Kocak nicht wirklich zufrieden sein mit der Standardleistung seiner 96-Profis. Die meisten ruhenden Bälle schlägt Kapitän Kaiser, das gilt für Ecken und Freistöße.

Doch da ist Luft nach oben, die Ecken kommen oft zu ungefährlich, die Freistöße nicht scharf genug bei den Mitspielern an. So ein Derby wäre ja der perfekte Moment, so was zu ändern.

Gut aus 96-Sicht: Die Braunschweiger Quote ist zumindest in der Liga nicht allzu beängstigend. In den beiden Spielen erzielte die Eintracht null Tore – 0:2 in Heidenheim, 0:0 gegen Kiel. So ein Derby wäre ja aus 96-Sicht der perfekte Moment, dass das so bleibt.