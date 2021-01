Esser, Schindler, Sulejmani abgestraft: So habt ihr die 96-Profis gegen St. Pauli gesehen

Der Zug nach oben in der 2. Bundesliga ist für Hannover 96 nach der späten 2:3-Heimniederlage gegen den FC St. Pauli wohl abgefahren. Das Spiel war ein Wechselbad der Gefühle: Ein 0:2 nach der Pause aufgeholt, in der 85. Minute keinen Elfmeter bekommen - und in der Nachspielzeit das 2:3 durch einen 17-Jährigen kassiert.

Bei der obligatorischen Umfrage nach dem Spiel machten die SPORTBUZZER-User vor allem drei Spieler für die Niederlage verantwortlich: Die nach einer knappen halben Stunde ausgewechselten Kingsley Schindler und Valmir Sulejmani hatten als einzige Profis eine 5 vor dem Komma und Michael Esser zum ersten Mal in dieser Saison eine 4 vor dem Komma. Bester 96-Spieler war wenig überraschend Doppelpacker Genki Haraguchi.