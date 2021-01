Zahlenspiele: 96 grüßt nach der Hinrunde in vier Wertungen von der Tabellenspitze

Die Hinrunde ist vorüber, Hannover 96 hat sie mit 26 Punkten und 28:20 Toren auf dem sechsten Platz abgeschlossen. Das sind die entscheidenden Zahlen. In vier nicht ganz so wichtigen Statistiken sind die Roten nach der ersten Saisonhälfte allerdings spitze: Nach Datenbank des Fachmagazins kicker liegt Michael Esser in puncto Paraden vorn: 74,7 Prozent der Torschüsse hielt er. Bochums Manuel Riemann (74,6) und Aues Martin Männel (74,4) halten (nur) fast genauso gut.

Anzeige

Marvin Ducksch, der erfolgreichste Torjäger von 96, hat derweil ligaweit die meisten Torschüsse abgefeuert. 57 waren es und damit zwei mehr als bei Pascal Testroet (Aue) und elf mehr als beim Führenden der Torschützenliste, Simon Terodde (HSV). Genki Haraguchi führt mit drei Toren das Ranking der Spieler mit den meisten Treffern aus der Distanz an.