Hannover 96 vor dem Spiel gegen Kiel: So geht es Linton Maina und Timo Hübers

Bei Hannover 96 ist ja nicht nur der Trainer verletzt. Timo Hübers fehlte in Würzburg wegen einer Kniestauchung, Linton Maina wegen einer Reizung am Außenband des Knies.

Wer den Worten des Co-Trainers Asif Saric folgt, kann nur davon ausgehen, dass Maina auch am Sonntag gegen Holstein Kiel noch fehlen wird. Hoffnung hat 96 allerdings bei Hübers. Das ist eine gute Nachricht nach den Abstimmungsfehlern in der 96-Abwehr in Würzburg.