"Konzentriere mich auf die Spieler, die da sind": Hat 96 genug auf dem Transfermarkt gemacht? 

Auch der Stürmer Philipp Hofmann, der von Karlsruhe zum HSV will, war Thema in Hannover. Allerdings war da die Ablöseforderung des KSC zu hoch. Und nun angelt sich der FC St. Pauli den Schalker Mentalitätsstürmer Guido Burgstaller.

Dass Simon Terodde ein Hauptgewinn für jeden Verein in der 2. Liga ist, war zu erwarten. Vier Tore in zwei Spielen für den HSV belegen das schon. 96 hat sich auch mit dem Ex-Kölner beschäftigt, seine Gehaltsforderungen sollen zu hoch gewesen sein.

Bilder vom Training von Hannover 96 am 30. September.

„Das sind Granaten der Liga, der HSV hat dazu ja auch noch Terodde“, sagt 96-Trainer Kenan Kocak. „Man kann die Vereine nur beglückwünschen.“ Wo immer Hofmann am Ende landet.

„Den hätte ich auch gern in Hannover gesehen“

Beim Wettrüsten der Liga überrascht vor allem St. Paulis ablösefreier Coup mit Burgstaller. „Den hätte ich auch gern in Hannover gesehen“, sagt Dieter Schatzschneider über den 31-Jährigen. Der 96-Scout ist immer noch der beste Torjäger aller Zeiten in der 2. Liga – er kennt sich also bei Stürmern besonders gut aus.

Burgstaller hat den Schalke-Vertrag aufgelöst, eine Abfindung kassiert und für drei Jahre am Kiez unterschrieben. „Mit Burgstaller bekommen wir einen absoluten Mentalitätsspieler, der sich für keinen Weg zu schade ist und weder sich noch den Gegner schont“, twitterte St. Paulis Trainer Timo Schultz.

"Haben viel diskutiert"

An 96 ist der Wechsel vorbeigelaufen, trotz deutlich größerer finanzieller Möglichkeiten. Überhaupt stellt sich die Frage: Hat 96 genug auf dem Transfermarkt gemacht?

„Wir haben in den letzten Wochen viel diskutiert“, sagt Kocak. „Ich habe auch öffentlich das eine oder andere angesprochen. Jetzt geht es darum, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren – die Arbeit auf dem Platz.“

Im Subtext schwingt mit, dass sich eben nicht alle Wünsche des Trainers erfüllt haben. „Im Detail liegt der Erfolg, Kleinigkeiten entscheiden“, sagt Kocak. „Ich habe nichts anderes als den 96-Erfolg im Sinn. Ich konzentriere mich auf die Spieler, die da sind, und versuche, sie – und uns als Mannschaft – besser zu machen und weiterzuentwickeln.“