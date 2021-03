96-Legende Carsten Linke im Interview: Profis müssen nach der Pandemie einen Schritt auf Fans zugehen

Zuallererst wird die Vielfalt eingeschränkt. Wir sind froh, dass wir den Fitnessbereich betreiben, dort kleine Gruppen empfangen können. Aber gerade Ballsportarten, alles, was in den Hallen oder im Schwimmbad abläuft, das findet im Moment alles nicht statt. Aber es ist ein Glück, dass wir trotz dieser Einschränkungen die Therapie für unsere Bewohner und Patienten weiter anbieten können.

Wir sind auf viele Gebäude verteilt, setzen Schnell- und PCR-Tests ein und haben ein sehr gutes Hygienekonzept. Es wird in kleinen Gruppen in gut gelüfteten Räumen therapiert. Und es besteht für die, die nicht in die Klinik wollen, die Möglichkeit, sich gerade in Hannover eine der vielen Tageskliniken auszusuchen. Die Tageskliniken haben noch freie Kapazitäten, sie sind im gesamten Stadtgebiet von Hannover verteilt, zusätzlich in Sehnde, Lehrte und Celle. So ermöglichen wir kurze Wege, auch ohne Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln.

Ja, das merken wir im Moment auch. Es war ja für psychisch kranke Menschen schon vor der Corona-Krise schwer, den Weg in eine psychiatrische Einrichtung zu gehen. In der Regel sind diese Menschen vorher zu Hause isoliert und auf sich allein gestellt. Das hat Corona mit Sicherheit noch verstärkt.

Corona fördert auch Depressionen – haben wir nach Corona eine Gesellschaft aus Depressiven?

Wir sind da als Gesellschaft gefordert. Wenn jemand eine Depression hat und psychisch erkrankt ist, dann bedarf es häufig der Hilfe von jemand anderem. Das ist in Corona-Zeiten durch die Kontaktbeschränkungen schwieriger geworden. Da fehlt so ein bisschen das Regulativ in der Gesellschaft, das auf die frühen Warnzeichen achtet.

Sie kommen aus dem Profifußball – können Sie Ihren Patienten erklären, warum die Profis Sport treiben dürfen und die Hobbysportler nicht?

Ich freue mich über jeden Berufszweig, der seiner Arbeit nachgehen kann. Natürlich hat der Profifußball eine privilegierte Position. Ich hoffe, die Spieler und Verantwortlichen sind sich bewusst, dass sie vieles von dem, was sie jetzt erhalten, der Gesellschaft im Nachgang zurückgeben sollten. Ich freue mich ja auch, wenn ich am Samstag Fußball schauen kann – das lenkt mich ab. Nichtsdestrotrotz: Wenn sich in einer Schulklasse ein Kind infiziert, muss die ganze Klasse in Quarantäne, und in einer Profimannschaft ist es nicht so. Dies zu erklären, gelingt nicht.

Bringt Ihnen ein Fußballspiel ohne Zuschauer so viel wie eines mit Fans?

Das ist ein Riesenunterschied. Und ich merke, dass man sich die Spiele viel distanzierter anschaut. Ich möchte nicht jedes Wort hören, was die Spieler sagen. Ich bin ja auch froh, dass man früher nicht alle meine Worte gehört hat. Ich verstehe aber die finanzielle Notwendigkeit, die dahintersteckt. Ich schaue es an – aber ich schaue es nicht gerne. Es hat für mich immer eine Form von Trainingsspiel. Ich glaube, dass es gerade für Traditionsvereine schwieriger ist ohne Fans und ohne diese Unterstützung im Laufe der Woche. Das macht auch ein bisschen die Qualität der Spiele aus. Man merkt, dass man die Spiele schwieriger tippen kann.