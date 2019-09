Hannover 96 – Cedric Teuchert: „Der Club ist kein Depp"

Der Club is a Depp? So reden die Nürnberger Fans über ihren Club und dessen bewegter Geschichte. Cedric Teuchert (22) muss es wissen. „Der Club bedeutet viel für mich. Ich bin dort aufgewachsen, erwachsen und Profi geworden." Aber: "Der Club ist für mich nicht der Depp.“ Am Montagabend (20.30 Uhr, HDI-Arena) sollen seine Nürnberger aber zumindest nicht der Sieger sein. Nach dem 2:1 in Kiel „wollen wir nachlegen“, sagt Teuchert.