96-Stürmer Cedric Teuchert vor HSV-Spiel optimistisch: "Wir können gewinnen!"

Ich fühle mich gut und von Tag zu Tag besser. Ich habe mich auch in meiner Verletztenzeit relativ fit gefühlt, da hat mich die Gesichtsverletzung halt extrem eingeschränkt und dadurch ausgebremst. Auch die Läufe, die jeder fürchtet vom Trainer, verkrafte ich schon gut. Das gilt für alle. In Fürth hat man gesehen, dass wir auch in Unterzahl fighten können, dass wir fit sind. Das hat uns ausgezeichnet, so kann es weitergehen.

In den zwei Spielen nach der Winterpause haben Sie zweimal getroffen – erst als Joker, dann in der Startelf. Wie fit sind Sie schon wieder?

Ich muss schon sagen, dass ich mich im Zentrum am wohlsten fühle. Natürlich ist es schade, dass wir so viele Ausfälle vorne drin haben. Aber wir haben trotzdem extrem viel Qualität – zum Beispiel mit Duckschi (Marvin Ducksch) – und ich bin ja auch noch da. Deswegen finde ich die ganze Aufregung um die Verletzungen ein bisschen übertrieben. Henne und John sind natürlich trotzdem ex­trem wichtige Spieler für uns. Ich persönlich bin einfach froh, dass ich fit bin, und arbeite viel an mir. So will ich weitermachen.

Die fliegt irgendwo in der Kabine rum, die will ich nie wieder sehen! (lacht)

Den 3:1-Sieg hatten nicht viele erwartet, Fürth war immerhin Vierter. Dann noch in Unterzahl …

Klar sind wir zum Vierten gefahren. Aber wir sind Hannover 96 und es ist unstrittig so, dass wir einfach Qualität und viel Erfahrung in der Mannschaft haben. Nichtsdestotrotz brauchen wir nicht drüber reden, dass wir uns das alle anders vorgestellt haben in dieser Saison. Ich glaube, für die ganze Stadt, die Mannschaft, den ganzen Staff war das ein extrem wichtiger Sieg. Ein Sieg des Willens. Vielleicht haben wir es mal ge­braucht, ein Spiel so zu gewinnen, um richtig in die Spur zu kommen.

Warum hat man Qualität und Willen in dieser Saison nicht immer gesehen?

Wenn wir das wüssten, wären wir nicht in dieser Situation. Aber wir arbeiten sehr viel, sehr gut und sehr zielstrebig. Es bringt nichts, jetzt noch auf die Hinrunde zu schauen. Wir haben am Wochenende ein großes Highlight vor der Brust, da freuen wir uns drauf. Keiner rechnet damit, dass wir Hamburg schlagen können. Aber wir glauben an unsere Qualität, dass wir gute Spieler in der Mannschaft haben und eine Überraschung schaffen können.

Liegen spielstarke Teams 96 einfach besser? Dann wäre Hamburg ja genau der richtige Gegner.

Wir sind schon eine Mannschaft, die Fußball spielen will. Wir wissen aber auch, dass das in der 2. Liga nicht alle Teams wollen. Man könnte so gesehen fast denken, dass wir uns in der 1. Liga einfacher tun würden – da sind wir aber leider nicht. Es war auch nicht alles schlecht, aber uns fehlen Punkte. Hamburg kommt zum richtigen Zeitpunkt, um ein Ausrufezeichen zu setzen. Um mal ganz Deutschland zu zeigen, dass wir nicht nur die Dummen oder Schlechten sind. Dafür müssen wir 90 Minuten volle Pulle geben und alles auf den Platz bringen. Wir können gewinnen!