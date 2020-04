"Wollen ihn behalten": 96 wird Teuchert fest verpflichten, aber über Kaufpreis verhandeln

Über ihn gibt es keine zwei Meinungen in der sportlichen Leitung bei Hannover 96 – Cedric Teuchert hat seine Probezeit bestanden, er soll auch in der nächsten Saison für die Roten stürmen. „Wir wollen ihn behalten“, bestätigt Profichef Martin Kind die Einschätzung von Trainer Kenan Kocak und Sportchef Gerhard Zuber.

Teuchert wechselte im Januar 2018 aus Nürnberg ins Ruhrgebiet, für die Ablöse von einer Million Euro. Im Juli 2019 zog er nach Hannover weiter, für 500 000 Euro Leihgebühr. Er hat auch immer wieder betont, „ich fühle mich hier sehr wohl in Hannover“.

Sportchef Zuber hat dabei keinen einfachen Gesprächspartner. Zwar hat er an der Seite seines Chefs Horst Heldt jahrelang beim Revierklub gearbeitet. Aber die Schalker sind auf jeden Cent angewiesen. Die finanzielle Krise trifft den Verein im schlechtesten Moment. „Die Lage ist sehr ernst und kritisch“, sagt Vorstandsmitglied Alexander Jobst. Sie ist sogar „potenziell existenzbedrohend“. Da wird es nicht leicht, einen Abschlag vom vereinbarten Kaufpreis zu bekommen. Andererseits könnte es sich Schalke auch nicht leisten, einen weiteren Spieler auf die Gehaltsliste zu setzen.

Doch wie das beim zusammenbrechenden Transfermarkt nun mal unumgänglich scheint, will 96 Teucherts Preisschild, in coronafreien Zeiten angeheftet, nicht akzeptieren. „Wir wollen schon noch mal über die Summe reden“, erklärt Kind.

Kocaks entscheidende Änderung: Er stellte Teuchert dahin, wo er sich am wohlsten fühlt – in den Sturm oder auch ins zen­trale offensive Mittelfeld.

Als Teuchert wieder fit war, setzte Kocak auf den von ihm so gelobten „Qualitätsspieler, von dem im deutschen Fußball noch sehr viel zu hören sein wird“. Fünf Tore hat er schon erzielt, „zweistellig treffen wäre schön“, sagte er vor dem letzten Spiel, dem 2:0-Sieg in seiner Heimat Nürnberg.

Den entscheidenden Schritt zum Festvertrag machte Teuchert unter Kocak. Der Trainer wollte ihn schon in seinem ersten 96-Spiel aufstellen. Das scheiterte am Jochbeinbruch, den sich der Angreifer im Training zugezogen hatte.

Der 22-jährige Cedric Teuchert begann seine Fußballkarriere beim 1.FC Nürnberg und durchlief dort sämtliche Jugendmannschaften. Dort spielte er unter anderem in der U17- und U-19-Bundesliga. ©

Ex-Trainer Mirko Slomka hatte ihn meist als Außenstürmer eingesetzt. Wenn Teuchert aber zu viel nach hinten arbeiten muss, verliert er die Torgefährlichkeit. Der frühere U23-Nationalspieler ist die ideale hängende Spitze, der zweite Angreifer neben dem Strafraumstürmer. So soll er auch bei 96 künftig als zweite Spitze agieren, wunschweise neben Hendrik Weydandt – das sollte das Sturmpaar der Zukunft werden.

Weydandts Vertrag läuft ebenfalls aus, aber diesen 23-Jährigen kann 96 nicht so einfach per Option binden. Die Verhandlungen gestalten sich schwierig, er scheint in die Bundesliga zu wechseln. Dabei gibt’s auch über Weydandt keine zwei Meinungen: 96 würde ihn wie Teuchert gern halten – aber danach sieht’s nicht aus.