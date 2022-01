Prämien statt Ablöse: So lief der Deal mit Union und so plant 96 mit Teuchert

Der 96-Sportchef hat Wort gehalten: „Das ist jetzt mal so aufgegangen, wie ich es im Kopf hatte“, sagt Marcus Mann. Am 2. Januar wollte der 37-Jährige eine Verpflichtung vermelden – und siehe da: Cedric Teuchert kehrt zurück. Es war aber knapp: Der 24-Jährige unterschrieb erst am Sonntagvormittag seinen bis Juni 2024 laufenden Vertrag. Eine Ablöse wird nicht fällig, allerdings müsste 96 Erfolgsprämien zahlen, falls die Mannschaft mal aufsteigen sollte.

„Teucherts Verpflichtung ist schon eine Entscheidung im Hinblick auf die nächsten Jahre“, erklärt 96-Chef Martin Kind. Am Sonntagnachmittag war Teuchert beim ersten Training des Jahres dabei – als wäre er nie weggewesen. Er kam mit Sebastian Kerk, mit dem er in Nürnberg gespielt hat, und mit Linton Maina auf den Platz. Maina hatte ihm drei der sechs Tore vorgelegt, die Teuchert in der Saison 2019/20 für 96 erzielte. Damals war er von Schalke 04 ausgeliehen worden.