Marcelo, Halstenberg und Tschauner: So viel 96 steckt im Halbfinale der Champions League

In der Defensive agierte er in Hannover oft zu unsicher und schaffte es nicht, der Mannschaft zur nötigen Stabilität zu verhelfen. Auch deshalb wechselte er im Winter 2016 zu Besiktas Istanbul, ehe es ihn im Sommer 2017 zu Olympique Lyon verschlug. Dort spielt Marcelo noch heute - und das überaus erfolgreich. Der 33-Jährige ist beim französischen Club unumstrittener Stammspieler und überzeugt mit konstant guten Leistungen.

Im Sommer 2013 verpflichtete 96 den brasilianischen Innenverteidiger Marcelo von PSV Eindhoven. Bis Anfang 2016 spielte der heute 33-Jährige in Hannover, kam in insgesamt 77 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte drei Tore und gab drei Vorlagen. Eigentlich eine ordentliche Bilanz für einen Abwehrmann, doch Marcelo war bei 96 alles andere als unumstritten.

Lyon sorgt mit Marcelo für Furore

Das bewies er jetzt erneut in der Champions League. Mit Lyon zog der Brasilianer am Samstag sensationell ins Halbfinale ein, in dem es nun gegen Bayern München geht. Die Franzosen schlugen den englischen Vertreter Manchester City nach einer ganz starken Leistung verdient mit 3:1. Schon im Achtelfinale sorgte Olympique für eine faustdicke Überraschung, als sie den italienischen Meister Juventus Turin um Superstar Cristiano Ronaldo ausschalteten. Ex-96-Profi Marcelo stand in beiden Partien über die volle Spielzeit auf dem Platz und überzeugte als zentraler Mann in der Dreierabwehrkette. Welcher 96-Fan hätte das vor vier Jahren gedacht?