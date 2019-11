Keiner vergibt mehr Großchancen: Wie löst 96-Trainer Kocak das Ducksch-Problem?

Er ist nicht auf den Mund gefallen. Marvin Ducksch (25) lässt sich als Kind des Ruhrgebiets nichts gefallen, aber selbstkritisch äußert sich der 96-Stürmer außerdem. Anlass zur Kritik gibt es genug. Ducksch führt die Negativstatistik der verpassten Großchancen in der 2. Liga an. Fünfmal schoss er drüber oder vorbei, wo andere den Ball schon drin gesehen hatten. Einerseits.

Ducksch steht damit auch für die Probleme der Mannschaft. Gerät 96 auf die Verliererstraße wie in Hamburg, in Heidenheim oder zu Hause gegen Nürnberg, kommt kaum noch Gegenwehr. Das Stichwort des neuen Trainers Kenan Kocak heißt „Verantwortung“. „Es kann auch andersherum sein, dass wir einen Schrott zusammenkicken, ein einzelner Spieler aber das Spiel für uns entscheidet. Jedem Spieler muss bewusst sein, dass er eine Verantwortung für das große Ganze hat“, sagte Kocak.

Ändert der Ex-Dortmunder nichts am Auftritt, wird er – das lässt sich jetzt schon sagen – unter Kocak Probleme bekommen. Im Training deutete sich nicht an, dass sich Ducksch, der unter Trainer Mirko Slomka fast immer spielte, hängen ließe. Eigentlich hat er auch den richtigen Lehrer. Ducksch und Marvin Bakalorz sind gute Freunde. Körpersprache ist die größte Stärke des Kapitäns.

Bei Hendrik Weydandt – mit fünf Toren bester Schütze – lässt sich diese Verantwortung spüren, bei Ducksch eher nicht, zumindest sieht es oft nicht danach aus. „Das ist ja nicht böse ge­meint von mir. Jeder weiß es jetzt, dass ich nicht die richtige Körpersprache habe, dass ich da arbeite an mir“, sagte er nach dem Sieg in Kiel (2:1).

96 das ineffektivste Team der Liga

Kocak sprach bisher noch nicht aus, wer am Montag gegen Darmstadt für 96 stürmen darf. Weydandt? Ducksch? Oder beide. Seine besten Spiele (3:0 in Wiesbaden und in Kiel) machte er ohne Weydandt an seiner Seite. Aber beim 3:3 in Karlsruhe funktionierten beide auch zusammen in der Offensive gut. Wobei dort Ducksch nicht das einzige Problem darstellt.

96 ist – wiederum statistisch betrachtet – das ineffektivste Team der Liga. Nur die Nürnberger (64) schossen bisher häufiger aufs Tor als 96 (58), aber kein Team macht so wenig daraus. Nur 24,1 Prozent der Schüsse landen auch im Tor. Hätte Ducksch seine fünf Großchancen versenkt, wäre 96 ebenso gut (oder schlecht) wie Nürnberg (32,8 Prozent, Platz 16). Es liegt also nicht an Ducksch allein.