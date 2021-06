96-Chef Kind stellt Zuber am Telefon frei: "Ein Treffen hat nicht geklappt"

Am Freitagnachmittag klingelte bei Gerhard Zuber (45) das Telefon. Martin Kind war dran. Nach einem kurzen Austausch der Themen kam der Chef zur Sache, er wolle Zuber noch etwas Persönliches sagen: Kind stellte den Sportdirektor frei, nach vier Jahren als Manager. So lange war in diesem Jahrtausend nur Jörg Schmadtke im Amt.

"Ein Treffen hat nicht geklappt"

„Ich habe es ihm telefonisch mitgeteilt, ein Treffen hat nicht geklappt“, sagte Kind. Zuber ist nun „freigestellt mit Fortzahlung der Bezüge“. Aber man werde „versuchen, es zu beenden. Dann ist er auch frei für neue Arbeitsverhältnisse. Ein erster Versuch ist ja gescheitert“, sagte Kind. Zubers Vertrag gilt bis 2023.