Hannover 96: Chef Martin Kind fordert jetzt zwei Siege - und will vorerst nicht mehr vom Aufstieg sprechen

Es grummelt beim 96-Chef. Der desaströse Auftritt in Fürth hat deutlich Spuren hinterlassen bei Martin Kind – wie wohl auch bei jedem, der sich das eher schülermannschaftsmäßige Treiben beim 1:4 am vergangenen Sonntag angeschaut hat.

Hannover 96 spielt in der kommenden Zweitligasaison unter anderem gegen Fortuna Düsseldorf, den Hamburger SV und Eintracht Braunschweig. ©

Das ist der Spielplan von Hannover 96 in der Saison 2020/21 der 2. Bundesliga:

Eine erste Konsequenz für Kind aus der Enttäuschung – der Aufstieg bleibt zwar das Ziel, aber das wird erst mal nicht mehr lauthals formuliert. „Eine defensivere Sprachregelung ist jetzt notwendig“, ordnet der 96-Boss nach der Fürth-Blamage. an. Er fürchtet ansonsten, „dass wir uns lächerlich machen, wenn wir solche Ansprüche formulieren“.

Kind fordert zwei Siege

Um sich davon nicht noch weiter zu entfernen, fordert der 96-Chef jetzt zwei Siege: „Die nächsten beiden Spiele müssen wir gewinnen.“ Am Samstag (ab 13 Uhr im SPORTBUZZER-Liveticker) gegen Aue, nach der Länderspielpause in Würzburg – in den Partien soll der Weg Richtung Tabellenspitze eingeschlagen werden.