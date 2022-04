"Wollen ihn gerne haben": Hannover-Chef Martin Kind bestätigt Interesse an Fürth-Trainer Stefan Leitl

Hannover 96 greift noch einmal an. Nach einem seit vier Jahren anhaltenden sportlichen Absturz bis auf aktuell Platz 15 der 2. Bundesliga wollen die Niedersachsen nach dieser Saison die Voraussetzungen für eine schnellstmögliche Erstliga-Rückkehr schaffen. Neuer Trainer soll Stefan Leitl werden, der die SpVgg Greuther Fürth vor einem Jahr in die Bundesliga führte.

"Noch haben wir ihn nicht, wir wollen ihn gerne haben", sagte Mehrheitsgesellschafter Martin Kind am Mittwoch bei Sport1 und bestätigte damit entsprechende Meldungen von Sky und Kicker. "Wir hoffen, dass bis zum Wochenende alles geklärt ist." Hintergrund dieser Aussage: Noch bis zu diesem Samstag (30. April) ist allen Medienberichten zufolge eine Ausstiegsklausel in Leitls Vertrag in Fürth wirksam. Der ist ansonsten bis 2023 gültig.