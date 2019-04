96-Chef Martin Kind über 50+1: "Die können entscheiden, was sie wollen"

Die erneute Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach war 96-Chef Martin Kind einen Tag nach der Partie in der Show "Wontorra - der O2 Fußball-Talk" kaum anzumerken. "Das ist auf jeden Fall keine Enttäuschung. Man muss sich ja die gesamte Saison mal vergegenwärtigen und die Entwicklung in der Rückrunde. Also wir waren schon vorbereitet", sagte Kind zu Beginn der Sendung. Glaubt man bei den "Roten" überhaupt noch an den Klassenerhalt?" Rechnerisch ist der Klassenerhalt möglich. Wenn man die Leistungsstruktur sieht, ist es mehr das Prinzip der Hoffnung", so Kind.