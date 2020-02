"30 Jahre - Danke, Colt!": 96-Fans mit aufwendiger Choreo für Jörg Sievers 

Knapp einen Monat ist es her, als die Nachricht von seinem Weggang publik wurde. Jörg Sievers, langjähriger Torwarttrainer von Hannover 96, hat sich dem schottischen Erstligisten Heart of Midlothian FC angeschlossen und die Roten verlassen. Nachfolger bei 96 wurde Rolf Moßmann , der früher bereits mit dem aktuellen Trainer Kenan Kocak zusammenarbeitete.

Sievers schließt sich Stendels Trainerteam an

Sievers gehört in Schottland nun zum Trainerteam von Ex-96-Coach Daniel Stendel, der den Job bei den Hearts Anfang Dezember übernommen hat. "Colt" hat sich in Hannover Legendenstatus erarbeitet. 30 Jahre verbrachte er im Verein und hat nahezu alles erlebt. Vor allem der Pokalsieg 1992 wird auf ewig in Erinnerung bleiben.

Damals spielte 96 in der zweiten Liga und schaffte im Finale gegen Borussia Mönchengladbach die Sensation. Sievers hatte mit zwei gehaltenen Elfmetern im Finale entscheidenden Anteil am Triumph und gilt seither als "der Pokalheld".