"Dabro hat eine unglaubliche Energie": Wie der 96-Coach ein verunsichertes Team mitriss

Tim Walter hielt Christoph Dabrowski fest. Eine innige Gratulation, nicht nur fürs 1:0 von 96 gegen den Hamburger SV, sondern auch für den neuen Kollegen. HSV-Trainer Walter und 96-Interim Dabrowski hatten gemeinsam die Schulbank für den Fußballlehrer gedrückt. „Ein super Typ“, sagt Dabrowski über Walter. Gestern schrieben die beiden sich schon wieder. Dabrowski nahm unzählige Botschaften über Whatsapp entgegen. Die Glückwünsche für den Sieg nahm er an, die guten Wünsche zum Job noch nicht. „Wofür? Ich hab’ den Job noch nicht“, sagt er. Anzeige 96-Manager Marcus Mann hatte kurz nach dem 1:0 verkündet: „Bis Weihnachten machen wir mit Dabro weiter.“ Am Samstag gegen Ingolstadt, am 19. Dezember gegen Bremen. Dann soll noch nicht Schluss sein. Dabrowski will mehr, darauf arbeitet er hin, möchte die Chance ergreifen, im Profigeschäft zu bleiben. Siege gegen Ingolstadt und Bremen sind dafür keine absolute Bedingung, aber gute Argumente, ihm einen festen Vertrag zu geben. Dabrowski ist gekommen, um zu bleiben.

Dabrowski wurde zweimal übergangen Die bisherigen 96-Manager trauten ihm das offenbar nicht zu. Zweimal wurde er übergangen. Das ärgerte ihn, aber er machte bei der U23 in der Regionalliga weiter. In der Akademie war der frühere Profi unumstritten. Auch bei den jungen Spielern. Da­brow­ski kennt sich mit Talenten auch zu Hause aus. Sein Sohn Luc Dabrowski, 2006 in Großburgwedel geboren, spielt beim VfL Bochum im „Talentwerk“. Den ersten Profitrainersieg von Papa sah Luc am Sonntag live im Stadion. In der 96-Akademie arbeitet Dabrowski seit acht Jahren, war außerdem Assistent bei Michael Frontzeck, Thomas Schaaf und Daniel Stendel. Sein aktueller Assistent Christian Schulz, der die U23 mit Lars Fuchs kurzfristig übernahm, verbrachte viele Stunden mit Dabrowski. Zwei ehemalige 96-Profis, zwei aktuelle 96-Trainer unter sich. Schulz staunt über die „Hartnäckigkeit“, die den Kollegen auszeichne. „Er sucht viele Einzelgespräche und gibt nie auf“, sagt Schulz. „Er bleibt bei jedem dran und sagt: Ich gehe dir so lange auf den Sack, bis du es begriffen hast.“

Das sind die Reaktionen auf das Nordduell zwischen Hannover 96 und dem Hamburger SV 96-Torschütze Linton Maina: "Siege fühlen sich immer gut an. Gegen Mannschaften wie Hamburg macht es natürlich auch immer noch etwas mehr Spaß, gerade wenn man am Ende gewinnt. Bei dem Tor muss ich mich eigentlich bei Maxi bedanken, der eine super Aktion vorab hatte. Ich habe gesehen, dass wir eine Kontergelegenheit haben und mache den langen Weg nach vorne und stand am Ende dann richtig. Der Sieg heute war auf jeden Fall erleichternd und ich freue mich, dass wir uns mit einem Sieg belohnen konnten." ©