Wechsel perfekt: Christopher Gloster verlässt Hannover 96 Richtung Eindhoven!

Gloster hatte bereits am Dienstag die Freigabe von 96 bekommen, zum Medizincheck ins Nachbarland zu fahren.

'A dream come true' Welcome, @chris_gloster ! 🇺🇸

Der Linksverteidiger war im Sommer 2018 von der New York Red Bull Academy zu den Roten gekommen. Für die Profis von 96 absolvierte er lediglich Testspiele. In der U23 kam er in Pflichtspielen 16-mal zum Einsatz, für die U19 viermal.