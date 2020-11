"Hatten ein gutes Gefühl": Hannover 96 gibt auch Co-Trainer Asif Saric Rätsel auf

Zum zweiten Mal stand Asif Saric bei einem Spiel von 96 in der Verantwortung - wie schon in Heidenheim vor einem Jahr gab es auch in Würzburg eine ernüchternde Niederlage. Der Co-Trainer wunderte sich unter anderem über naive Gegentore, obwohl in der Woche die Defensivarbeit Schwerpunkt im Training gewesen sei.