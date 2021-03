Comeback im April? Linton Maina macht schon alle Übungen im 96-Training mit

Nach alter Profiregel braucht ein Spieler so lange für die Rückkehr, wie er ausfiel. Demnach könnte Maina erst im Mai wieder für 96 stürmen. Wochenlange Probleme mit dem Knie hatten zwischen den Jahren einen kleinen Eingriff am Knie nötig gemacht. Wahrscheinlich wird es schneller gehen. Der April scheint als Comebacktermin realistisch.

An die acht Spiele von Maina in dieser Saison, in denen er immerhin auch zwei Tore erzielte, erinnert sich wohl kaum jemand mehr - viermal stand der 21-Jährige in der Startelf, viermal wurde er eingewechselt, zuletzt kurz vor Weihnachten in Regensburg. Am ehesten ist noch der mögliche Transfer nach Wolfsburg im Sommer im Kopf, als die Vereine bei der Ablöse aber kilometerweit auseinanderlagen.