"Hatte sehr gute Minuten": Mike Frantz lenkt nach langer Pause wieder das 96-Spiel

Im Heimspiel gegen Fürth gehörte Mike Frantz nach einer gefühlten Ewigkeit erstmals wieder zum Spieltagskader von Hannover 96, kam beim 2:2 aber nicht zum Einsatz. Bis zu seinem Comeback musste sich der Routinier noch eine Woche gedulden, holte das jetzt in Aue nach. In der 78. Minute wurde Frantz für Josip Elez eingewechselt.

Wirklich viel profitieren konnte 96 bisher aber noch nicht von Frantz. In den ersten Partien stand er zwar in der Startelf, doch Ende Oktober zog sich der als Führungsspieler vorgesehene Routinier im Training einen Teilabriss der rückseitigen Oberschenkelmuskulatur zu und fehlte lange. Erst Mitte Februar kehrte er ins Mannschaftstraining zurück. Nun also der erste Kurzeinsatz, die Spielanteile dürften Spieltag für Spieltag größer werden.