Unglückliches Comeback für Hübers, aber: Bleibt er jetzt doch bei Hannover 96?

Hübers noch nicht bei 100 Prozent

Doch so schön es begann, so bitter wurde es dann später noch für den Wahl-Hannoveraner. Es ist aber auch kein Wunder, dass die Fitness nicht bei 100 Prozent ist nach einer so langen Verletzungszeit und mit gerade mal zwei Wochen Teamtraining in den Beinen. „Mir war bewusst, dass nach acht Wochen Pause nicht alles rund laufen kann beim Hübi“, bestätigte auch Kocak, „das haben wir mit einkalkuliert.“

Die Symptome: Als das Stellungsspiel nicht ganz passte, wurde Hübers einige Male überlaufen, beim 1:1 war er nah, aber nicht nah genug dran, um den Tunnel zu verhindern. Und vorm 1:2 landete sein Klärungsversuch erst an Hübers‘ Schienbein und der Ball dann ausgerechnet zentral direkt bei Darmstadts Mathias Honsak. „Beim zweiten Tor hat er sehr unglücklich ins Zentrum verteidigt“, analysierte Kocak und fand: „Das passt symptomatisch zu unserer jetzigen Situation, dass ein Ball, den wir klären wollen vor den Füßen des Gegenspielers landet.“

Bleibt Hübers jetzt doch?

Hannovers Fans scheint die allergrößte Enttäuschung – nämlich Hübers‘ Abschied im Sommer – dafür allerdings erspart zu bleiben. Nicht nur wegen des auslaufenden Vertrages gibt es mehrere Interessenten, auch Noch-Erstligist Schalke 04 gehört dazu und hat Hübers‘ bei einem Treffen sogar schon mögliche Gehaltszahlen vorgestellt. Das war zwar mehr als 96 zunächst bot, doch die neueste Tendenz spricht trotzdem für einen Verbleib des 24-Jährigen. 96 bemüht sich, Martin Kind ist zuversichtlich: „Wir haben deutlich mehr als nur eine Resthoffnung, dass er bleibt“, bestätigte der Profiboss zuletzt.

96 weiß um den Hübers‘ Wert. Daran ändert ein unglücklicher Auftritt gegen Darmstadt nichts.