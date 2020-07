Zieler, Bakalorz, Prib und Felipe: Erst Abstrich, dann Abschied von Hannover 96?

Die erste Nacht mit Viola Victoria zu Hause sei schon „gewöhnungsbedürftig“ gewesen. Die Tochter des 96-Torwarts Ron-Robert Zieler ist gerade einmal eine Woche alt , sie schreit mittlerweile „nur, wenn sie Hunger hat – glücklicherweise“. Das private Glück stand Zieler ins Ge­sicht geschrieben, als er sich am Donnerstagvormittag zum Auftakt von Hannover 96 aus dem Auto lehnte. Da wusste er noch nicht, dass am späten Nachmittag Michael Esser als neue Nummer eins unterschreiben sollte.

Um 8.15 Uhr düsten gleich zwei Sportwagen vor. Der laute vorneweg, dahinter Ed­gar Prib mit seinem Hy­brid-BMW i8 und dem maskierten Martin Hansen im niedrigen Beifahrersitz. „Wer saß denn da vor uns drin, wer fährt denn so was?“, wunderte sich Prib. Gemeint war Philipp Ochs, der im silberfarbenen Toyota Supra herangerauscht war. Marvin Ducksch spielte in seiner Mercedes-G-Klasse Kutscher für Linton Maina.

Die Gefährten aus dem 96-Mannschaftsrat machten fast alle gute Miene, nur Felipe blickte auf dem Beifahrersitz etwas besorgt. Zieler, Prib, Marvin Bakalorz und Felipe machten wie vorgeschrieben den ersten Corona-Test – im sportlichen Check sind alle bei 96-Trainer Kenan Kocak durchgefallen. Alle vier sollen gehen. Am Montag gab’s aber erst mal den Abstrich statt eines Ab­schieds.

Kocak hatte den Spielern des Mannschaftsrats, mit Ausnahme von Waldemar Anton (seit Dienstag in Stuttgart), mehr oder weniger mitgeteilt, dass sie sich einen anderen Klub suchen sollen. Ansonsten soll der Trainer einigen Spielern in Aussicht gestellt haben, dass sie ihre Privatwagen demnächst auf dem Parkplatz der 96-Akademie abstellen und bei der Reserve trainieren dürfen. Ob 96 so hart und konsequent durchgreift, wird sich in den kommenden Wochen beobachten lassen.