Erneut niemand infiziert: Corona-Tests bei Hannover 96 vom Montag alle negativ

Auch die dritte Testreihe auf COVID-19 in der HDI-Arena bei den Spielern und Offiziellen von Hannover 96 ist am Montag mit einem positiven Ergebnis für Hannover 96 verlaufen: Alle Tests sind negativ ausgefallen. An gleicher Stelle werden im Übrigen auch die drei Bundesliga-Schiedsrichter Bibiana Steinhaus, Robert Schröder und Harm Osmers getestet.

Um den Rasen in der HDI-Arena zu schonen, trainieren die 96-Profis ab sofort wieder auf der Mehrkampfanlage. Allerdings weiterhin unter Ausschluss der Öffentlichkeit, am Montag, am Tag nach dem Einzug ins Quarantäne-Hotel am Maschsee, 120 Minuten lang.

96 bat die Fans eindringlich darum, die Hygienemaßnahmen zu beachten und die Spieler auf dem Weg dorthin nicht nach Autogrammen oder Fotos zu fragen.