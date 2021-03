Wegen britischer Mutante: "Freitestung aus der Quarantäne" für 96 nicht möglich

Bis Mittwochabend stand das Freitagspiel in Kiel noch auf dem Spielplan der DFL, dann machte es auch der Ligaverband endlich offiziell: die Partie fällt aus. Intern wussten es beide Klubs natürlich seit Tagen, die Profis von Hannover 96 und Holstein Kiel sind schließlich in Corona-Quarantäne. Das wird erst mal auch so bleiben. Die Entscheidung trägt das zuständige Gesundheitsamt: „Eine vorzeitige Freitestung aus der Quarantäne ist nicht möglich“, bestätigt ein Sprecher der Region Hannover auf Nachfrage. Also: keine Extrawurst für 96.

Grund sei unter anderem das Mutationsgeschehen, die britische Coronavariante habe in der Region einen Anteil von mehr als 60 Prozent: „Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht der Verdacht, dass die britische Mutante länger ansteckend und später nachweisbar ist. Deswegen ist es nicht möglich, die Quarantäne vorzeitig zu verlassen.“