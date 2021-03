Coronafall im engsten Familienkreis: 96-Torhüter Michael Esser in Quarantäne

Keine guten Nachrichten für Hannover 96 vor dem Zweitliga-Spiel am Sonntag gegen Würzburg: Der Klub muss die kommenden Tage auf Torhüter Michael Esser verzichten. Nach einem positiven Coronafall im engsten Familienumfeld muss Esser wie vorgeschrieben in Quarantäne.

Bedenken wegen des Würzburg-Spiels?

Ist nun sogar das Spiel am Sonntag gegen Würzburg in Gefahr? Davon geht 96 nicht aus. "Hinsichtlich der Fortsetzung des Trainings- und Spielbetriebs gibt es keinerlei Bedenken", so der Verein in einer Pressemitteilung.