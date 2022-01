"Machen mehr, als nötig ist": So versucht 96, die Corona-Gefahr zu minimieren

Der erste Gegner von Hannover 96 am Freitag (18.30 Uhr) ist Hansa Rostock, die Roten sind auswärts an der Ostsee gefordert. Doch so gut sich die Mannschaft von Christoph Dabrowski auch vorbereitet: In der Pandemie steht jegliche Planung unter Vorbehalt. Denn auch die 2. Bundesliga hat einen neuen Mitspieler: Omikron.

„Mit Corona kann das sehr schnell gehen“, warnt Sportchef Marcus Mann, „die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass uns auch mal vier oder fünf Spieler ausfallen werden.“ Mann schließt daraus: „Wir müssen alle Spieler auf Spannung halten, wir werden sie alle brauchen.“