1000 Fans in HDI-Arena? Nicht wirtschaftlich, aber 96 will positives Signal aussenden

Bis zu 1000 Zuschauer dürfen nach den gegenwärtigen Regeln in Niedersachsen an Großveranstaltungen teilnehmen, Hygienekonzept vorausgesetzt. 96 spielt Szenarien durch, so viele Fans zum Auftakt gegen Karlsruhe in die HDI-Arena zu lassen. Es sei ein positives Signal, nicht wirtschaftlich, sagt Martin Kind.