Corona-Konzept für den Profifußball: Liga-Doc Meyer macht auch Hannover 96 Hoffnung

Weltmeister ist er schon seit 2014. Das hat Professor Tim Meyer (52) mit dem 96-Torwart Ron-Robert Zieler gemeinsam. Aktuell ist der DFB-Doc Meyer der wichtigste Spielmacher der deutschen Profiligen. Die DFL beauftragte ihn, die medizinischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Saison fortgesetzt werden kann.

Kanzlerin Angela Merkel wird mit den Ministerpräsidenten am 30. April tagen, eine Entscheidung soll es angeblich erst am 6. Mai geben. „Ich bin aus vielen Gründen hoffnungsfroh“, sagt 96-Chef Martin Kind. Ein Grund für Hoffnung ist das 44-Seiten-Konzept von Meyer. Der Doc ist Niedersachse, geboren in Nienburg an der Weser, er studierte Sport und Medizin in Hannover und Göttingen – Fragen und Antworten zum Meyer-Plan.

Müssen die Spieler sich auf dem Platz an Abstands- und Maskenregeln halten?

Verworfen wurde eine Abstandsregel bei Freistoßmauern. Die Idee einer Maskenpflicht im Spiel kam vom Bundesarbeitsministerium – und löste eine Phantomdiskussion aus. Spiele mit Maske „hätten sicher keine Akzeptanz“, weiß Meyer, „Prämisse war: Auf dem Platz bleibt alles unverändert.“

Dürfte 96 jubeln?

Ja. Durch die engmaschigen Tests der Spieler darf es Körperkontakte in Zweikämpfen und beim Jubeln geben. Aber Meyer geht davon aus, „dass das Jubeln in diesen Zeiten etwas anders aussieht“ – et­was verhaltener. Voraussetzung für alles ist, dass die Regierung den Profifußball neu beginnen lässt – unter den von Meyer entwickelten Bedingungen.