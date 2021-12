Fehlt gegen Bremen: 96-Stürmer Hinterseer wegen Corona in häuslicher Quarantäne

So haben die SPORT BUZZER-User die 96-Profis nach dem Auswärtssieg in Ingolstadt benotet

Der so genannte Impfdurchbruch trifft 96 und Hinterseer mal wieder zur Unzeit. Der Profi war zweimal geimpft, dennoch hats ihn erwischt. Wo, wann, bei wem? Wie immer schwer nachvollziehbar. Am vergangenen Samstag hatte er noch in den Armen der Kollegen gelegen, den Sieg in der Kabine lautstark gefeiert, den Heimflug genossen.

Konsequenzen hat dies offensichtlich nur für ihn persönlich, nicht für die Mitspieler oder die Trainer. Christoph Dabrowski gab der Mannschaft nach dem Sieg für zwei Tage frei, seitdem gab es keinen Kontakt mehr von Hinterseer zur Mannschaft.

Sulejmanis Erkrankung das letzte Signal an die Mannschaft?

Für 96 ist Corona ein ständiger Begleiter. Im vergangenen Jahr war Timo Hübers der erste Coronafall im deutschen Profifußball. Am vergangenen Sonntag berichtete Manager Marcus Mann im NDR-"Sportclub" vom Corona-Fall Valmir Sulejmani, ohne dessen Namen zu nennen.

„Wir hatten auch einen Fall, der etwas schwerwiegender war, jetzt nicht dramatisch, aber schwerwiegender - und der hat dann auch ein bisschen gebraucht, um wieder zurückzukommen." Mann weiter: „Ich glaube, das war das letzte Signal in der Mannschaft, dass es an der Impfung kein Vorbei gibt." 96 hat nach eigenen Angaben eine hundertprozentige Impfquote. „Wir hatten auch den ein oder anderen Fall, den wir überzeugen mussten“, berichtete Mann