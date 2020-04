"Klein bisschen wie nach dem Krieg": 96-Profichef Kind sieht in Geisterspielen Mutmacher

Aber würde es gesellschaftlich überhaupt akzeptiert, wenn 22 Gladiatoren wie im alten Rom wieder übereinander herfallen, während in Zeiten von Kontaktverboten, Ausgangssperren und Quarantäne das Volk die eigenen vier Wände anstarren muss? Bitten Politiker und Virologen nicht inständig darum, sich an die Auflagen zu halten?

Kind hat da aber keine moralischen Bedenken. „Erstens muss die Wirtschaft auch zeitnah wieder starten“, da spricht der Hörgeräte-Unternehmer, der auch in seinem Betrieb Kurzarbeit anordnen musste. „Es wäre zweitens ein emotionales und positives Signal, das den Menschen Vertrauen und Hoffnung gibt, wenn wir wieder spielen“, meint der 96-Chef.

Trainiert 96 ab 6. April?

„Es beginnt wieder, es geht wieder los“ – das wäre das Wiederaufbauzeichen an die Gesellschaft. „Es ist ein klein bisschen wie nach dem Krieg mit der Weltmeisterschaft 1954“, glaubt Kind.

In Schutt und Asche liegt der Fußball aber noch nicht. Es laufen jetzt sogar die Planungen für die Wiederaufnahme des Trainings. 96 will am 6. April starten, bis dahin hat die DFL um Zurückhaltung gebeten. Sportchef Gerhard Zuber kümmert sich um die Organisation. Entweder soll in der HDI-Arena oder im Nachwuchszentrum trainiert werden. Eine medizinische Taskforce soll das überwachen. Aber die muss noch gebildet werden.