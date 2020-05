"Wir sind handlungsfähig": Hannover 96 plant für den Neustart Quarantäne im Hotel

Die Dramen spielen sich gerade nicht auf dem Rasen ab, sondern in den Ämtern und den Regierungszentralen. Da ist zu sehen, wie die Bundeskanzlerin und ihre Minister die Hand schon fast an der Klinke haben, die die Türen für den Neustart der Bundesliga öffnen. Am Mittwoch soll es soweit sein – falls denn nicht das Virus doch noch zuschlägt.

Neuen Corona-Fälle "werden die Diskussion wieder befeuern"

Und die Gefahr besteht. Alle Mannschaften der 1. und 2. Bundesliga müssen jetzt zum doppelten Corona-Test antreten. Das ist die Voraussetzung, die erfüllt sein muss, damit das Mannschaftstraining beginnen kann. Bei Hannover 96 waren alle Spieler beim ersten Anlauf negativ, am Montag kommt es zum Wiederholungstest. Wenn erneut alle Profis coronafrei sein sollten, hätte die Mannschaft die amtliche Bescheinigung, dass es losgehen könnte.

„Die Testungen sind Teil des DFL-Konzepts, so sollen infizierte Spieler vor der Wiederaufnahme der Partien herausgefiltert werden“, erklärt 96-Profichef Martin Kind. So passiert es dann auch in Köln und wohl auch in Stuttgart. Die neuen Corona-Fälle im Profifußball „werden die Diskussion wieder befeuern“, ahnt Kind, „vor allem bei denjenigen, die ohnehin gegen die Spiele sind.“