Schon 10 Millionen Euro Verlust: 96 hofft, dass wenigstens Osttribüne offen bleibt

An die Zahlen von den Bayern und Dortmund kommt Hannover 96 nicht annähernd heran, aber das ist in dem Fall auch besser so. Mit 100 Millionen Euro Einnahmeverlust rechnet Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge in dieser Saison, bei der Borussia werden es 70 bis 75 Millionen Euro sein.

Doch auch bei Hannover 96 sind die Corona-Symptome massiv zu spüren. „Wir werden einen Umsatzverlust von 10 Millionen Euro haben“, sagt 96-Profichef Martin Kind. Von in coronafreien Zeiten etwa 42 Millionen Euro sinkt der Zweitligaetat auf 32 Millionen Euro. In der Bundesliga setzte 96 etwa 85 Millionen Euro um.