"Wenn man ihn dabei hat...": Geht's für Maina aus der Quarantäne in den 96-Bus?

Jetzt scheint auch für Linton Maina wieder draußen die Sonne. Sporttasche packen, rein ins Auto, Musik laut, so wie er es gerne hat, und auf geht’s zum Arbeitsplatz. Maina darf am Freitag nach 14 Tagen Homeoffice die Corona-Quarantäne verlassen. Sein Trainer Jan Zimmermann entscheidet kurzfristig, ob er Maina sogar mitreisen lässt nach Dresden.

Transfercoup?! Warum 96-Talent Jan-Erik Eichhorn in Kirchdorf gesichtet wurde

"Ist in dieser Phase so": Zimmermann sieht Werder-Vorfühlen bei Ducksch entspannt

Vom Fahrrad könnte Maina am Freitagmittag in den Bus steigen, dann geht’s auf die A2 und die A14 nach Dresden – für Hannover 96 ist das Risiko überschaubar. Maina wird frühestens zum Heimspiel gegen Heidenheim wieder ein Thema für die Startelf. Dann aber richtig.

„Linton ist ein Ausnahmefußballer“, weiß Zimmermann. „Seine Fähigkeit ist für unsere Art, Fußball zu spielen, nicht unwichtig.“ Maina soll Dampf machen über außen. Am Samstagabend in Dresden wird er aber erst mal von der Bank aus anschauen, was seine Mitspieler auf dem Flügel anstellen.