"Freitesten" wohl nicht möglich: Wie 96 mit der 14-tägigen Quarantäne umgeht

Der 96-Trainer ist wie viele Spieler auch allein zu Hause. Seine Frau und die Kinder wohnen in Mannheim, Kocak macht Homeoffice in Wettbergen. Mit dem Bestellservice verschiedener Supermärkte hat sich der Trainer vertraut gemacht. Bereits am Sonntag arbeitete er mit seinem Trainerteam die Trainingspläne aus.

Am 14. April ist bereits das Nachholspiel von Osnabrück gegen Regensburg angesetzt – das wäre der ideale Nachholtermin für ein Nachholspiel gegen Würzburg. Gegen Kiel (ursprünglich kommenden Freitag) müsste 96 schon in den Mai ausweichen, weil Holstein auch noch im DFB-Pokal-Halbfinale steht – am 1. Mai geht’s gegen Dortmund.

Jeder macht zwei bis zweieinhalb Stunden pro Tag Heimtraining. 96 verteilt Spinningräder. Joggen dürfen die Spieler nicht, Intervallläufe funktionieren nur auf Laufmaschinen. Verantwortlich für die Athletik ist bei 96 Tobias Stock. Er entwarf bereits vor einem Jahr die Trainingspläne für zu Hause mit. „Mit den Programmen führen wir die Spieler in einem gewissen Maß an ihre Belastungsgrenze, das geht schon“, erklärte Stock.

Woher kommen die neuen Fälle?

Die Spur der Kontaktverfolgung bei den Verdachtsfällen und positiven Tests führt stets ins Erzgebirge. Am 27. Februar spielte Kiel gegen Aue, anschließend gegen Hamburg. Sowohl bei Holstein als auch beim HSV folgten nun positive Tests. 96 trat am 6. März in Aue (1:1) an, trotz eines positiven Falls beim Gegner. Der direkte Zusammenhang bleibt allerdings Spekulation.

Kann sich 96 "freitesten"?

Intern plant 96 mit 14 Tagen in Quarantäne – und rechnet nicht mit der Möglichkeit, sich mit negativen Ergebnissen "freizutesten". Das Gesundheitsamt gibt den Takt vor. „Zum Schutz der Spieler und um ein weiteres Ausbreiten der Infektion zu verhindern, ist die Quarantäne unumgänglich“, erklärte der 96-Hy­gie­ne­be­auf­trag­te Partenheimer.

Und die Ernährung?

Wer in Form bleiben will, muss weniger essen. Bis zu 1500 Kilokalorien verbrauchen Spieler in einem Spiel. In der Langeweile der Quarantäne locken Chips oder Schokolade. Tipp des Fitmachers Stock: Bei Lust auf Knabberzeug umsteigen auf Kürbiskerne.