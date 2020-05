"90 Prozent Corona": Wenn 96-Sportdirektor Gerhard Zuber Chauffeure organisieren muss

So eine Quarantäne ist kein Spaziergang. Hannover 96 musste sich nach den Vorgaben der Liga vor dem ersten Neustartspiel gegen Osnabrück eine Woche im Courtyard-Hotel einquartieren. Hotel – Stadion – Abstriche – Training. Viel mehr passiert bis Freitag nicht im Leben der Profis. Positive Nachricht am Dienstag: Alle Getesteten wurden negativ aufs Virus geprüft. Und: Seit Dienstag dürfen die Spieler aber nicht mehr in Badelatschen vom Hotel zum Stadion oder mit Fußballschuhen zum Trainingsplatz an der Mehrkampfanlage schlendern.

"Es geht da vor allem um Restzweifel"

Das Gesundheitsamt hatte nach dem ersten Quarantänetag am Montag angemahnt, dass auf den öffentlichen Wegen ein Restrisiko für Ansteckungen bestehe. Fans hatten die Spieler zwar am ersten Tag weder mit Autogrammwünschen noch mit Selfies bedrängt. Aber die Ämter achten offenbar sehr genau auf die lückenlose Einhaltung der Quarantäneauflagen. Spaziergänge gehören demnach nicht in den Toleranzbereich. „Es geht da vor allem um Restzweifel“, erklärt Sportdirektor Gerhard Zuber.