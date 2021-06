Tests, Training & Tests: So läuft der Start in die Vorbereitung für die 96-Profis

Mit dem 1:2 gegen Nürnberg endete für Hannover 96 am 23. Mai die Saison 2020/21 - nicht einmal einen Monat später macht sich schon leise, aber doch vernehmbar die Spielzeit 2021/22 bemerkbar. Es geht wieder los, mit neuem Trainer, der allerdings noch bei einem anderen Verein unter Vertrag steht, vielen neuen Gesichtern im Staff und bis dato eher weniger neuen im Kader.

Anzeige

Ab Mittwoch müssen die Profis wieder in ihre Fußballblase zurück, der Urlaub ist damit quasi vorbei. Den Auftakt bildet ein Drive-in-Corona-Test an der HDI-Arena. Dem ersten von der DFL vorgeschriebenen Pflichttermin folgt am Samstag ein zweiter Abstrich, ehe die Spieler am Montag mit dem Training loslegen dürfen - sofern sie negativ getestet wurden. Darüber hinaus müssen sie sich am Donnerstag, Freitag und Samstag den obligatorischen medizinischen Tests unterziehen.