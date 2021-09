Nach Trybull-Ausfall: 96 auf der Sechs doch wieder mit Kaiser - oder mit Frantz?

Nach der Routinetestung gab es am Donnerstag den nächsten Co­ro­na-Alarm bei 96. Tom Trybull, aus England ge­wech­selt und erst vor einer Woche aus der Reise-Quarantäne entlassen, ist po­si­tiv und wieder zurück im coronabedingten Hausarrest. Weil alle Mitspieler, Trainer und Betreuer negativ sind, findet das Samstagspiel gegen St. Pauli (13.30 Uhr) dennoch statt.

Nach dem positiven Testergebnis besprach sich 96 mit dem Gesundheitsamt der Region, das gab nach Prüfung der Lage das Okay fürs Spiel. In den Gesprächen geht’s üblicherweise unter anderem um Fragen zu möglichen Kontaktpunkten und nach Abständen. In der Bundesliga ist es mittlerweile üblich, dass trotz einzelner positiver Fälle weitergespielt wird – wenn die Infektionskette im Griff ist. Bei 96 ist auch ein großer Teil des Teams geimpft.