Wohl (noch) keine Verschärfung: 96 plant gegen HSV weiter mit 22.500 Zuschauern

Aufmerksam studierten die 96-Planer am Donnerstag die Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels – die große Frage: Wie viele Zuschauer dürfen wir am Sonntag gegen den HSV in die HDI-Arena lassen? Die neue Richtung ist klar, 15.000 werden als kommende Obergrenze in Stadien genannt.

Doch das müsste die niedersächsische Landesregierung vorm Nord-Hit noch rechtzeitig in eine Verordnung gießen – so lange plant 96 weiter mit dem ursprünglichen Konzept: Die Hälfte der Sitzplatz-Kapazität, also 22.500 Fans, 2G-Einlass mit Bändchen, aber ohne Plus-Test, Schachbrettmuster auf der Tribüne, FFP-2-Masken auch auf dem Sitz.