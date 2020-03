Nach der Unterbrechung: Kind sieht "noch sehr viele Bausteine"

Bis zuletzt war beim Verband geglaubt worden, dass die Welt zwar stillstehen muss, der Ball aber irgendwie trotzdem weiter rollen kann. 96 ist da nur ein Beispiel. Erst gab es einen Corona-Fall in Timo Hübers. Nach der Bekanntgabe hielt 96-Sportchef Gerhard Zuber am Vorsatz fest, sich aufs Spiel am Sonntag gegen Dresden „ganz normal“ vorzubereiten. Dann der zweite Corona-Fall mit Jannes Horn, dazu die anhaltende Unklarheit, wo er sich angesteckt hat. Es folgte die Quarantäne-Anordnung von Mannschaft und Physiotherapeuten als Kontaktpersonen ersten Grades.

Jetzt crasht auch die Fußballbörse – die Aktien der Vereine in der Corona-Krise sind ja schon seit Tagen nach dem permanenten Schlingerkurs gefallen. Die erste und zweite Liga stellten ihren Betrieb dann auch ein. Nichts geht mehr nach diesem schwarzen Freitag. Für 96-Profichef Martin ist der Sofort-Stopp „eine vernünftige Entscheidung, da gab es für mich keine Alternative“.

Top-Torschützen in Bildern: die 50 erfolgreichsten Torjäger in der Geschichte von Hannover 96 (Stand: März 2020)

Wundersamerweise bleibt Trainer Kenan Kocak vom Hausarrest verschont – als angebliche Kontaktperson nur zweiten Grades. „Es gibt wichtigere Dinge als den Fußball“, schrieb Kocak zur 96-Lage. „Wir alle sind in der Pflicht, gegenüber älteren und anfälligen Menschen Rücksicht zu nehmen.“

Weitere Fälle in der Liga

Nach 96 erwischte es den nächsten Verein. Nürnberg – zufällig oder nicht – am vergangenen Freitag 96-Gegner, hat einen Corona-Fall. Fabian Nürnberger, in der 42. Minute eingewechselt, ist infiziert – und seine Mannschaft muss auch für zwei Wochen in Quarantäne.

Kind war bereits am Vortag sicher gewesen, „wir werden nicht die Einzigen bleiben, die betroffen sind“. Vermutlich schlummert in jedem Verein ein Infizierter, sie wissen es nur noch nicht. Zwei Spiele wären damit schon mal an diesem Wochenende ausgefallen. Als Grund, diesen Spieltag abzusagen, reichte es der DFL lange nicht – bis gestern nur wenige Stunden vorm Anpfiff der Freitagspiele der Abpfiff kam.