Corona-Alarm bei 96: U23 in Quarantäne - Profispiel gegen St. Pauli in Gefahr?

Gibt es gleich den nächsten Coronafall bei den 96-Profis? Nachdem am Donnerstag Zugang Tom Trybull (28) positiv getestet und in Quarantäne geschickt worden war, fehlte am Freitagvormittag Valmir Sulejmani beim Abschlusstraining. Kurios, weil der Stürmer die Woche über gut trainiert hatte - und auch am Donnerstag noch quietschfidel mit den Kollegen scherzte.

Abstand oder Maske gibt’s nicht auf dem Platz. Zudem fehlte am Freitag auch Abwehrtalent Tim Walbrecht beim Training. Der trainiert zwar bei den Profis, spielt aber in der U23 – und bei der gibt’s jetzt tatsächlich einen bestätigten Coronafall. Am Freitag wurde Quarantäne bestimmt, das Derby in der Regionalliga Nord am Wochenende beim HSC abgesagt.