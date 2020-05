Der Restspielplan von Hannover 96: Auftakt am Sonntag (17. Mai) gegen Dynamo Dresden

Jetzt herrscht endgültig Klarheit darüber, wie es in Fußball-Deutschland weitergeht. Nachdem die Bundesregierung und Ministerpräsidenten am Mittwochnachmittag grünes Licht für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs gegeben haben und das DFL-Präsidium den Neustart in der Bundesliga am selben Abend auf das dritte Mai-Wochenende festgelegt hat, steht nun auch der Spielplan bis zum Ende der unterbrochenen Saison 2019/20 fest.